Sanayide normalleşme hareketliliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanayide normalleşme hareketliliği

Sanayide normalleşme hareketliliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'da oto sanayi esnafının işleri kademeli normalleşme dönemi ile birlikte arttı.

Samsun'da oto sanayi esnafının işleri kademeli normalleşme dönemi ile birlikte arttı.

1 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme adımları kapsamında birçok işletmenin normale yürüyüşünde oto sanayi esnafı da kulvarda yerini aldı. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasının ardından Samsun Eski Sanayi Sitesi'nde ise yoğunluk oluştu. Sanayi sitesine araçlarıyla gelen vatandaşlar,, iş yerleri önlerinde kalabalık oluşturdu. Yaz tatili sezonunun açılması ve tatile araçlarıyla gitmeyi planlayan vatandaş seyahat öncesi araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırmaya başladı. Kısıtlamaların sona ermesinden dolayı işlerinin açıldığını ifade eden esnaf ise halinden memnun.

Oto bakım servisi ustası Mustafa Güveli, "17 günlük kısıtlama öncesi işlerimiz bayağı bir düşmüştü. Yasaklar başlayınca kısmi yetkili servisler harici çalışıyor, onların da sadece çekici servisi çalışıyordu. Geriye kalan birçok sanayi esnafı kapalıydı. Daha sonra yasağın bitmesiyle birlikte ilk üç gün aşırı bir yoğunluk yaşadık. Ancak arabasını tamir ettiren herkesin bir anda ortalıktan kaybolmasıyla birlikte yine bir düşüş yaşandı. Geldiğimiz noktada turizmin de açılması, yaz sezonun da başlamasıyla birlikte aşırı bir yoğunluk oluşmaya başladı. İşlerimiz şu son bir hafta içerisinde normale doğru evirilmeye başladı. İş potansiyelimiz arttı. Ödemlerimizi normalleştirmeye başladık" dedi. - SAMSUN

Sanayide normalleşme hareketliliği
Sanayide normalleşme hareketliliği
Sanayide normalleşme hareketliliği
Sanayide normalleşme hareketliliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her yeri afişlerle süslediler! Zonguldak'ta Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
Her yeri afişlerle süslediler! Zonguldak'ta Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız
Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı
Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz İrem Derici Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanayide normalleşme hareketliliği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 15:07:00. #1.13#

title