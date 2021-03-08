Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor
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Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor

08.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:07
Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor

Isparta'da sanayide bir işletmenin muhasebeciliğini yapan Nihal Tanrıverdi, merak üzerine dizel motorlu araçların enjektörlerini tamir etmeyi öğrendi.

Isparta'da sanayide bir işletmenin muhasebeciliğini yapan Nihal Tanrıverdi, merak üzerine dizel motorlu araçların enjektörlerini tamir etmeyi öğrendi. Yapı öğretmenliği mezunu olan Tanrıverdi, sanayide çalışırken inşaat mühendisliği bölümünü de bitirdi.

Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde dizel motorlu araçların enjektör tamirlerini yapan bir firmanın muhasebe biriminde 5 yıl önce işe başlayan Nihal Tanrıverdi, bir kadının neler başarabileceğini gösterdi. Yapı öğretmenliği mezunu olan Tanrıverdi, ilk olarak muhasebesini tuttuğu firmada yapılan işi öğrendi. Dizel motorlu araçlardan enjektörleri sökerek, tamirini yaptıktan sonra geri takan Tanrıverdi, kadınların yapamayacağı bir iş olmadığının en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Tanrıverdi, sanayideki işinin yanı sıra inşaat mühendisliği bölümünü de bitirerek, bir mesleğe daha sahip oldu.

"Diplomalı sanayide çalışıyorum"

Sanayideki işine 5 yıl önce başladığını ifade eden Nihal Tanrıverdi, asıl mesleğinin yapı öğretmenliği olduğunu söyledi. Tanrıverdi, "5 yıldır bu meslekteyim ama aynı zamanda inşaat mühendisliğini bitirdim. Hem işimi hem de okulumu devam ettirdim. Zor olacağı düşünülebiliyor ama ben zorlanmadım. Yeni mezun oldum. Diplomalı sanayide çalışıyorum. Ama işimi seviyorum. Mesleğim olmasa da mesleğim pozisyonunda" dedi.

"Merak üzerine enjektör tamirine başladım"

Çalıştığı firmaya muhasebeci olarak girdiğini belirten Nihal Tanrıverdi, "Muhasebeyi tutuyorum ama neyin muhasebesini tutuyorum, bunu merak ederek de enjektör tamirine başladım. Ayrıca parça takibi ve araç kontrollerini yapıyorum" dedi.

"Kadınların eli değdikten sonra her iş yapılabilir"

Kadınların yapamayacağı bir iş olmadığını kaydeden Tanrıverdi, sanayilere erkek gözüyle bakılmaması gerektiğine değindi. Tanrıverdi, "Kadınların eli değdikten sonra her iş yapılabilir. Kadınların 'ben bu işi başarabilirim' demesi yeterli diye düşünüyorum. Bayan olarak hiçbir şeyden korkmasınlar. Çalışmak istedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. 'Ben bunu başarırım' dedikten sonra erkek işi de olsa bayanların yapabileceği birçok iş var" diye konuştu.

"İnşaat mühendisliği de yapabilirim ama işimi seviyorum"

Enjektör tamiri işinde ilk başlarda zorluk yaşadığını belirten Tanrıverdi, cesaret ettiğini ve bu sayede elinin alıştığını söyledi. İnşaat mühendisliği de yapabileceğine değinen Tanrıverdi, "Ama şu an işimi seviyorum. İnşaat işi için de erkek işi diyebilirler. Ama ben inşaat işini de şu anki işimi de seviyorum. Erkek yapar gözüyle bakarlarsa korkabilirler, korkmasınlar 'ben de yaparım' desinler" dedi. - ISPARTA

Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor
Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor
Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor
Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor
Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor
Sanayide muhasebeci olarak girdiği işletmede dizel araçların enjektörünü tamir ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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