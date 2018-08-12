Sanayide Milli Atılım" Sivas'tan Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla başlatılan şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, Sivas'ta şehir içindeki sanayi siteleri kent dışına taşınacak.

Sanayide Milli Atılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla başlatılan şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, Sivas'ta şehir içindeki sanayi siteleri kent dışına taşınacak.

Kaynak: Dunya.com

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