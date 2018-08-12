Sanayide Milli Atılım" Sivas'tan Başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla başlatılan şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, Sivas'ta şehir içindeki sanayi siteleri kent dışına taşınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla başlatılan şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, Sivas'ta şehir içindeki sanayi siteleri kent dışına taşınacak.
Kaynak: Dunya.com