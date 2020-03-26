Sanayide koronavirüs tedbirleri açıklanıyor
Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, sanayide alınan koronavirüs tedbirlerini açıklıyor.
26.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:31
Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, sanayide alınan koronavirüs tedbirlerini açıklıyor.
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Kaynak: Dunya.com