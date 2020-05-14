Sanayide korkutan yangın...3 araç kül oldu
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Sanayide korkutan yangın...3 araç kül oldu

Sanayide korkutan yangın.

Sanayide korkutan yangın...3 araç kül oldu
14.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:51

Sanayide korkutan yangın...3 araç kül oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda 3 araç yanarak kül oldu.

Alınan bilgilere göre yangın Metal Sanayi 15. sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İftar saatinde kapalı olan iş yerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerini kepenklerini kırarak içeriye girdi. İş yerinde bulunan arabaların yandığını gördü. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu 3 araç tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi belli olmazken toplanan kalabalık meraklı gözlerle izlediler. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Sanayide korkutan yangın...3 araç kül oldu

Kaynak: İHA

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