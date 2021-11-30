KAYSERİ (İHA) - Sanayide 'kışlık lastik' yoğunluğu

Sanayici Deniz Himmetoğlu: "Kışlık lastiklerin raf ömrüne dikkat edilmeli"

KAYSERİ - 1 Aralık'ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına 1 gün kala Kayseri Sanayisinde yoğunluk yaşandı. Kışlık lastik değişimi ile ilgili bilgiler veren Sanayici Deniz Himmetoğlu, "Lastiklerin yapısal serleşmemiş olmasına dikkat edilmeli" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibari ile başlayacak. Kışlık lastiklerde 5 yılın altında raf ömrü olanların takılmasının önerilmediğini söyleyen Sanayici Deniz Himmetoğlu, lastiklerle beraber aracın filtre ve antifriz bakımlarının da yapılmasının önem arz ettiğini söyledi.

Kışlık lastiklerin yanında bakımların yapılmaması halinde aracın motorunun da zarar görerek donma yaşanabileceğini söyleyen Sanayici Deniz Himmetoğlu, "Havaların soğuması ile beraber bizler de araçlarımıza kışlık bakım yapmak zorundayız. Bu kışlık bakımlar da yağ, filtre, antifrizi eksikse tamamlamak, yoksa da tamamen değiştirmek gerektiği anlamına geliyor. Bununla birlikte soğuyan havalarla birlikte kışlık lastiklerin takılması gerekiyor. Lastiklerin takılması ile de kazaların önüne geçebiliriz. Kışlık lastiklerde öncelikle tarihlerinin yeni olması, lastiklerin bayat olmaması, diş çaplarının iyi olması gerekiyor. Kışlık lastiklerde şu anda önerilen 5 yılın altında olmaması, raf ömrünün bitmemesi ve lastiğin yapısının sertleşmemesi gerekiyor. Antifriz bakımını yaptırmadığımız zaman da araçta donma olur. Donma ile birlikte hortumların patlamasına, motor bloklarının zarar görmesine sebep olur. Bu da aracın donması demektir. Kışlık bakımlarını zamanında yaptırmak gerekiyor. Zamanında yapılmazsa araçların performansı düşer ve kışın da yağın donması ile birlikte araca zarar verir" dedi.