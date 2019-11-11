11.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:42

Sanayide kışlık bakım yoğunluğu

MALATYA - Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, araçlardaki kış bakımları için şu sıralar sanayide oto tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kışın yaklaşması ile birlikte araç sahipleri, bakımlar için sanayinin yolunu tuttu. Başta kış lastiği değişimi olmak üzere araçlarını tamircilere götüren araç sahipleri, kış için hazırlıklarını yaptırıyor. Kış bakımının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar ise güvenlik için bakımların zorunlu olduğunu söylüyor.

Malatya'da sanayi sitesinde araç tamir ustası Rıfat Teke, araçlarına kış bakımı yaptıracak sürücülere dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Kışlık bakımların başında akülerin kontrolü, antifriz takviyesi ve kışlık lastiklerin değişimi olduğunu ifade eden Teke, kışın güvenli bir sürüş için bunların mutlaka olması gerektiğini dile getirdi.

Kışa hazırlanan sürücüler de, her yıl kış öncesi araç bakımlarını düzenli olarak yaptırdıklarını söylediler.

Kaynak: İHA