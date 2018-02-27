Sanayide İstihdam Dördüncü Çeyrekte Arttı

Sanayide istihdam dördüncü çeyrekte yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 4'üncü çeyrek (Ekim-Aralık) dönemi sanayi işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

Sanayide çalışılan saat yüzde 1,5 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre aynı kaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı.

Sanayide brüt ücret - maaş yüzde 14,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret - maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,1 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret - maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 arttı. - İSTANBUL