Sanayide eksikler gideriliyor

İnegöl Belediyesi sanayi bölgesinde sürdürdüğü çalışmalarla eksikleri gideriyor. Bu kapsamda yeni yol bağlantıları oluşturup beton yol uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, sanayi bölgesinde de eksikleri gidermek adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi Nil Sokak civarında bir yandan yeni yol bağlantıları oluşturulurken bir yandan da beton yol kaplama çalışmaları devam ediyor.

Nil Sokak civarında 150 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda beton uygulaması yapıldı. Yine bölgede beton yol uygulaması yapılan sokağın Diriliş Sokak ile bağlantısı yapılarak burada da beton yol uygulaması gerçekleştiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Dülger, gelinen nokta ve çalışmalar hakkında açıklamalarda da bulundu.

Açıklamasında 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Gününden de söz eden Dülger, "Bugün 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerimizi anma günü. Bu vesileyle Sarıkamış Şehitlerimizi ve vatan uğrunda can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

Çalışma hakkında da bilgi veren Dülger, "Bugün Mahmudiye Mahallemizde Nil Sokak civarında tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılan beton yol uygulamalarını incelemeye geldik. Biliyorsunuz İnegöl Belediyesi olarak beton yol uygulamasını Bursa'da ilk hayata geçiren belediye biziz. Asfalta göre yüzde 40 daha ucuz, tamamen yerli ve milli imkanlarla yaptığımız bir uygulama. Bugün burada 150 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir çalışma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmanın mahallemize, sanayi esnafımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı