Sanayide dijital dönüşüm analiz programı için imzalar atıldı

Bilişim Vadisi tarafından koordine edilecek olan 'Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı' imza töreni İMES Dilovası OSB'de gerçekleşti.

Bilişim Vadisi tarafından koordine edilecek olan 'Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı' imza töreni İMES Dilovası OSB'de gerçekleşti.

Bilişim Vadisi tarafından koordine edilecek olan 'Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı' imza töreni İMES Dilovası OSB'de gerçekleşti. Kocaeli Gebze 4'üncü İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüme yönelik olgunluk seviyelerinin belirleneceği programda sanayi devrimi 4.0 alanında önemli tespitler yapılması hedefleniyor.

İmza töreni programına İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Müteşebbis Heyet Üyelerinden Süleyman AKAR, Şakir ERİŞ, Ahmet Sözer ve İMES Dilovası OSB Bölge Müdürü Onur Kesici katıldı.

İşletmelerin dijital dönüşüme uygunluk seviyelerinin analiz edileceği programın ilk aşamasında imzaları İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu ve diğer 2 üye attı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu konuşmasında, "Sanayide dijital dönüşüm bizler için çok önemli. İMES Dilovası OSB'de faaliyet gösteren firmalarımızın dijital dönüşüme uygunluk seviyelerini ölçeceğiz ve üç ayı kapsayacak bu süreçte gerekli alanlarla ilgili çözüm önerileri arayacağız" dedi.

İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, "İşletmelerimizin gelişen teknolojilere uyum sağlaması ve ülkemize yüksek katma değerli ürün oluşturulması adına bölgemizde dijital dönüşüm hamlelerini uygulamaya devam ediyoruz. 2019 yılının sonlarında başlayarak 2020 yılında işletmelerin teknolojik dönüşüm sürecinde hazır oluş seviyelerinin belirlenmesini hedeflenerek, envanter raporumuzu hazırlandık. Bu raporla birlikte çözüm önerileri ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. İMES Dilovası OSB olarak dijital dönüşüm ile ilgili somut adımlarımızı, literatüre uygun araştırma ve geliştirme süreçleriyle yönetmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda sanayide dijital dönüşüm analiz programı ile elde edilecek verilerin hem işletmelerimize hem de sanayimize katkı sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı