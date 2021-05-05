Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek!
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Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek!

Nadir Küpeli'nin projesine milyonluk destek!
Bültenler - Haberler | Ekonomi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Proje ajans tarafından onaylanarak 1,2 milyon TL mali destek almaya hak kazandı.

Eskişehir OSB tarafından BEBKA'ya sunulan "Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Platformunun (Merkezinin) Kurulumu" projesi yapılan değerlendirmeler sonucu desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de örneği bulunmayan proje ile birlikte sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandırılacak, birbirleri ile entegre şekilde dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak, dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmek yoluyla işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" kurulacak.

EOSB Dijital Dönüşüm Platformu kurulacak

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, proje ile birlikte kuracakları "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" ile Türkiye'de örneği bulunmayan bir çalışmaya imza atacaklarını aktararak, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Mali Destek Programı kapsamında; Eskişehir OSB olarak başvurduğumuz "Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Platformunun (Merkezinin) Kurulumu" projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje destek tutarı 1,2 milyon TL'dir. Projemiz 18 ay sürecek olup, 2022 yılı içinde projemiz tamamlanarak hayata geçirilecektir. Bu proje ile, sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandırmak, birbirleri ile entegre şekilde dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak, dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmek yoluyla işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla bünyemizde bir "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" kurulacak ve Eskişehir sanayimize kazandırılmış olacak" dedi.

Dijital dönüşüm bilinci yaygınlaştırılacak

Başkan Nadir Küpeli, proje sayesinde bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını aktararak, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"EOSB Dijital Dönüşüm Platformunun kurulmasıyla firmaların düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlanacak ve bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırılacak, firmalar arasında ortak bir data değerlendirme ve geliştirme ortamı oluşturulacak, firmalara stratejik olarak yol gösterici faaliyetlerde bulunulacak. EOSB Projesinin odaklandığı alan; dijitalleşmenin de temel yapısını oluşturan sensörler, veri toplama sistemleri, bulut bilişim altyapısı, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti uygulamalarıdır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını kapsayacak ve tüm kuruluşların ortak kullanabileceği, yenilikçi bir teknoloji olan LPWAN Düşük Güç Geniş Alan Network kablosuz iletişim ağı ile bu sistemin yönetimini sağlayacak bir yazılım katmanı kurulacaktır. Proje sayesinde, ortak kullanıma açık, maliyet etkin, küçük ve büyük ölçekli şirketlerin tamamında uygulanabilecek gelişmiş bir platform elde edilecektir."

Örnek projelere destek verdi

BEBKA Yönetim Kuruluna ve Genel Sekreteri M. Zeki Durak'a teşekkürlerini de ileten Başkan Küpeli, "BEBKA Genel Sekreteri Sayın M. Zeki Durak, göreve geldiğini günden bu yana Eskişehir'e ve OSB'mizdeki hem sanayicilerimizle hem de kurum olarak bizlerle büyük bir uyum içerisinde çalıştı. Sayın Durak önderliğinde, BEBKA'da hepsi birbirinden başarılı projeler hayata geçmeye başladı. Örnek projelerin desteklenmesi noktasında özenle ve objektif hareket edildi. Bu vesileyle projemize destek olan, destekleri ile her zaman şehrimize, bölgemize katkı sağlayan BEBKA'nın çok değerli yönetim kurulu üyelerine ve Genel Sekreterimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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