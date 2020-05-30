Sanayide çarklar hızlı dönmeye başladı
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Sanayide çarklar hızlı dönmeye başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden normalleşme sürecine girilmesini değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, normalleşme sürecinde sanayide çarkların hızlı dönmeye başladığını belirterek, "Yurt dışından siparişler gelmeye başladı" dedi.

Sanayide çarklar hızlı dönmeye başladı
30.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:02

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden normalleşme sürecine girilmesini değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, normalleşme sürecinde sanayide çarkların hızlı dönmeye başladığını belirterek, "Yurt dışından siparişler gelmeye başladı" dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlaması ticari alanda faaliyet gösterenleri umutlandırdı. Özellikle sanayi alanında çarklar artık hızlı dönüyor. Yeniden iş başı yapan çok sayıda işçi gelen siparişleri yetiştirmek için çalışmalara başladı. Sanayicinin yüzünü yurt dışından gelen siparişlerde güldürdü. Avrupa'da da yaşanan normalleşme süreci ticareti hızlandırmaya başladı. Konu hakkında konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, korona virüsün en çok sanayiciyi etkilediğini söyledi.

İhracat ile büyüyen şirketlerin bu süreçte etkilendiğine dikkat çeken Kesikbaş, "Eskişehir genelinde de nisan ayı rakamlarında yüzde 50'ye yakın bir ihracat düşüşü oldu ama bunu temel sebebi talebin durmasıydı. Bu arada 780 tane sanayi odasının üyesi var ve bunların hepsi birinci sınıf ve üst düzey fabrikalar. Bu fabrikalarda üretim bu esnek çalışmayla bir şekilde devam etti. Kapanan fabrika sayısı yüzde 10'u geçmedi. Onun haricinde fabrikalarımız vardiya azaltarak, esnek çalışma sistemine geçerek fabrikaların çarkını bir şekilde döndürdüler. Özellikle istihdamla ilgili Eskişehir'de çok fazla işçi çıkarımı, eleman çıkarımı olmadı. Burada önemli olan bu sanayideki temel taşları ve fabrikaları korumaktı, güvenli limanda tutmaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum" dedi.

"Yurt dışından siparişler gelmeye başladı"

Normalleşme sürecinin ardından yurt dışından siparişlerin gelmeye başladığını ifade eden Kesikbaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Özellikle mart ayının üçüncü haftasından itibaren Eskişehir sanayisinde yurt dışı siparişleri durma noktasına gelmişti. Ancak pandemi sürecindeki normalleşmenin başlamasıyla özellikle mayıs ayının son haftası ve bizim beklentilerimiz Haziran ayından itibaren siparişlerin geleceği yönünde. Çünkü şu anda istikamet bu yönde. Özellikle gıda sektörü, makine metal sektörü, madencilik sektörü hız kesmeden devam ediyor. Dış ihracat rakamları da artmaya başladı. Eskişehir genelinde. Ben sanayici arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Önemli bir miktarda da siparişler fazlasıyla şu anda fabrikalarımıza geliyor ve üretim çarkları tekrar dönmeye başladı. Ama bu süreç ne zaman kadar devam edecek. Bu belirsizlik süreci 30 Hazirana kadar bizleri yoracak. Korona virüs (Covid-19) süreci, normale geçiş, fabrikaların kısa çalışma dönem sebebiyle çıkan işçilerinin tekrar fabrikalara gelmesi, korona virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte haziran ayının sonundan itibaren özellikle Avrupa'dan talepler artmaya başlayacak. Bu talepler de tekrardan mevcut üretim kanallarının içerisinde artarak devam edece. Ben o yüzden haziran ayı içerisinde büyük üretim miktarlarının gelişmesini bekliyorum. Bunu sanayi endekslerinde de göreceğimize inanıyorum. Biliyorsunuz korona virüs sebebiyle üretimde maliyetlerin artması ve verimliliğin düşmesi sebebiyle etken oldu. Bu anlamda Pazar kaybı yaşamamamız gerekiyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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