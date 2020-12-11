Sanayide çalışan kişi başına üretim yüzde 2.8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilik istatistikleri verilerine göre, üçüncü çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim, yılın ikinci çeyreğine göre de yüzde 24.8 arttı.

Verilere göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim çeyreklik bazda ise yüzde 7.8 azaldı.Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, üçüncü çeyrekte çalışan kişi başına üretimde yıllık bazda en çok artış yüzde 7.9 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretimde, ikinci çeyreğe göre, en çok artış yüzde 36.8 ile sermaye malı üretiminde gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun