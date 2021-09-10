Sanayide çalışan kişi başına üretim yıllık bazda arttı
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Sanayide çalışan kişi başına üretim yıllık bazda arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim yıllık bazda arttı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 yükseldi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran 2021 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise bu yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1,5 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,7, çeyreklik bazda yüzde 0,4 düştü.

Yıllık en fazla artış dayanıklı tüketim malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 35,2 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 4,3 ile enerji üretiminde oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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