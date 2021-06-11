Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
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Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 yükseldi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2020'nin son çeyreğine göre yüzde 0,1 azaldı.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 4,5 yükselirken çeyreklik bazda yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

En fazla artış dayanıklı tüketim malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,8 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış da yüzde 3,1 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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