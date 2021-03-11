Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
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Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

11.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:16
Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, 2020'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 yükseldi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, 2020'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim-Aralık 2020 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,2 yükseldi.

Geçen yıl 4. çeyrekte toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 8, çeyreklik bazda yüzde 2,8 artış gösterdi.

En fazla yıllık artış dayanıklı tüketim malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 3,9 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 1,8 ile sermaye malı üretiminde oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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