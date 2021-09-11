Sanayide babanın, iki oğlunu silahla vurduğu olayda yeni detaylar

İddiaya göre, uyuşturucunun etkisindeki çocuk babasına balta ile saldırdı

Oğullarını silahla yaralayan baba serbest bırakıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Modern Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen ve babanın, iki oğlunu silahla vurarak yaraladığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çocuklardan birinin uyuşturucunun etkisi ile babasına balta ile saldırdığı ve bu esnada diğer kardeşin ise olayı ayırmak isterken vurulduğu iddia edilirken, baba serbest bırakıldı.

Olay, 9 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde ki Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir dükkanda meydana gelmişti. Baba H.Ç., yaşanan tartışma neticesinde oğulları İ.Ç. ile H.Ç.'yi silahla yaralamış, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, baba ise gözaltına alınmıştı.

Babanın, iki çocuğunu vurduğu olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. isimli çocuk uyuşturucu madde kullandıktan sonra babası ile kardeşinin bulunduğu dükkana geldi. Daha sonrasında aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma esnasında çocuk H.Ç., iddiaya göre babasına elindeki balta ile saldırmak istedi. İ.Ç. ise baba ile kardeşi arasında çıkan kavgayı ayırmak istedi. Olay anında baba H.Ç., kendisine saldıran oğlu H.Ç.'ye silah ile ateş etti. Bu esnada kavgayı ayırmak isteyen İ.Ç.'de silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı.

Baba H.Ç. olay yerinde, oğullarını yaraladığı silahı ile birlikte polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı iki kişi ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralı çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir çocuğunu kendini korumak için, diğer çocuğunu ise yanlışlıkla vurduğu iddia edilen baba H.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.