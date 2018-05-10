Sanayiciyi Elektrik Çarptı

Türkiye'nin elektrik tüketiminin dörtte birini kullanan sanayicileri yakından ilgilendiren 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Tebliğ', 1 Nisan itibariyle uygulanmaya başlandı.

Sanayiciyi Elektrik Çarptı

Türkiye'nin elektrik tüketiminin dörtte birini kullanan sanayicileri yakından ilgilendiren 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Tebliğ', 1 Nisan itibariyle uygulanmaya başlandı. Sanayici nisan ayı elektrik faturalarında birim fiyatta yüzde 25 ila 30 arasında değişen zamlarla karşılaştı.

Kaynak: Dunya.com

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