Sanayiciyi Elektrik Çarptı
Türkiye'nin elektrik tüketiminin dörtte birini kullanan sanayicileri yakından ilgilendiren 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Tebliğ', 1 Nisan itibariyle uygulanmaya başlandı.
Türkiye'nin elektrik tüketiminin dörtte birini kullanan sanayicileri yakından ilgilendiren 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Tebliğ', 1 Nisan itibariyle uygulanmaya başlandı. Sanayici nisan ayı elektrik faturalarında birim fiyatta yüzde 25 ila 30 arasında değişen zamlarla karşılaştı.
Kaynak: Dunya.com