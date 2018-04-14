Sanayiciye 'Yıllık İşletme Cetveli' Uyarısı

Sanayi Sicil Belgesi olan sanayiciler, Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2018'e kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürüğüne online olarak bildirmeleri gerekiyor. Bildirmeyen sanayicilere bin 46 TL idari para cezası uygulanacak.

Yıllık İşletme Cetveli konusunda açıklamalarda bulunan Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, sanayicilerin bir aksilik yaşamaması için 30 Nisan 2018'e kadar Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin girişinin yapılması gerektiğini belirtti. İşlemlerin son güne bırakılmaması uyarısında bulunan Altunsoy, "Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık ciro bilgisi, kapasite kullanım oranı bilgisi, çalışan sayısı, tüketilen enerji, üretim şekli, üretim bilgisi ve atık madde bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı yıllık işletme cetvelleri ile ilgili İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait 'https://sanayisicil.sanayi.gov.tr' web adresinden işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip arkasından 'işletme' menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda 'belge no' ile 'işletmemi getir' veya 'kayıtlı işletmelerim' menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden 'İl Müdürlüğüne Gönder' sekmesi tıklanarak online olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Sanayicilerimizin bin 46 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2018 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişlerini yapmaları gerekir. İnternet ortamındaki online girişlerin son gün olan 30 Nisan'da sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2018'e kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9. maddesi gereğince bin 46 (Binkırkaltı)TL idari para cezası uygulanacaktır" dedi. - SAMSUN