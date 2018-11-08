Sanayiciye Ucuz Elektrik Fırsatı

Yüksek tüketimli sanayi kuruluşları 5 Aralık'a kadar ya yeni çıkan son kaynak tedarik tarifesinden ya da ikili anlaşma ile elektrik alacak. İkili anlaşma ile elektrik alabilmeleri için 5 Aralık'a kadar bir tedarik şirketi ile sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kurul kararıyla 18 Ekim'de yıllık talep limiti, 50 milyon kilovatsaatten 10 milyon kilovatsaate düşürülmüştü. 2019 itibarıyla daha fazla tüketicinin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne (SKTT) tabi olması bekleniyor. Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, ikili anlaşmalarla elektrik tedarikinin çok daha avantajlı olacağını ve 5 Aralık'tan önce ikili anlaşma imzalamayan kuruluşların SKTT üzerinden enerji alacağından elektrik tedarikinin daha pahalıya geleceğini söyledi.

İkili anlaşmaların içeriğine ve fiyatlandırmaya bağlı olarak tasarruf miktarının değişebileceğine dikkati çeken Karayurt, "Ancak fatura bazında yıllık minimum 7-8 milyon lira ödeyen bir kuruluşu düşünürsek, ikili anlaşmaya bağlı olarak tasarruf miktarı da kabaca 500-600 bin lirayı buluyor. Sektör bazında baktığımızda, oranlara göre bu tasarruf miktarı 2 ila 4 milyar lira arasında olacaktır. Tüketim miktarı sektör bazında 90 milyar kilovatsaat diyebiliriz" dedi.