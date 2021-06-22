Sanayiciye finansmana erişim kolaylığı
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Sanayiciye finansmana erişim kolaylığı

Sanayiciye finansmana erişim kolaylığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vakıfbank'ın üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti konuk etti.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vakıfbank'ın üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti konuk etti. Toplantıda Vakıfbank'ın, sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak, yeni ürünü hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Vakıfbank Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz, Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ile birim ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ı ziyaret edip bölge sanayicilerinin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni ürünleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Banko Dijital Çek adı verilen yeni ödeme sistemi ile Antalya OSB katılımcılarının DBS, teminat mektubu, kredi kartı gibi ürünlerle garantili vadeli satış ve alış yapan tüm müşterileri için dördüncü bir tahsilat ve ödeme kanalı oluşturulduğu belirtildi.

"Yeni destekler uygulanmalı"

Kamu bankalarının pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları kadar özverili çalıştıklarını ve sağladıkları destekler ile iş dünyasının elini rahatlattıklarını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Sanayicilerde kamu bankaları ile ilgili çok olumlu bir hafıza oluştu. Çünkü çok güzel ve işlevsel destekler sağlandı, sağlanmaya da devam ediliyor. Sizlerin nezdinde tüm kamu bankalarımıza ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Ancak pandemi ve olumsuz etkileri devam ediyor. Özellikle turizm sektörünü ve turizm tedarikçisi 50'den fazla sektörü rahatlatacak yeni uygulamaları planlayıp bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ayrıca doğru firmaları tespit edip kredibilitelerini geliştirmeliyiz ki yeni yatırımların, yeni istihdam alanlarının önü açılsın. İş dünyası ile finans dünyasının yüksek konsantrasyonla, uyum içinde olması gereken bir dönemdeyiz, entegrasyonu sağlamak adına iletişimi ve istişareyi en üst seviyede tutmalıyız" dedi.

"Tahsil riski ortadan kalkıyor"

Bir kamu bankası olarak amaçlarının ihracatçıya, yatırımcıya ve sanayiciye destek vermek olduğunu aktaran Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz, Banko Dijital Çek hakkında sanayicilerle sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Banko Dijital Çek'in standart çek uygulamalarından farklı olarak, çok kolay bir sorgulama yöntemi olan QR kod ile garanti tutarının öğrenilebildiği ifade eden Yılmaz, çekin banka tarafından garanti edilen limitinden ödenerek karşılıksız çıkma ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi. Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ise firmaların ticari faaliyetlerinde Banko Dijital Çek ürününü kullanarak ticari hayatı kolaylaştıracaklarını, satış hacimlerini ve müşteri sayılarını kolaylıkla arttıracaklarını belirtti. Arıöz; "Tanınmayan ve bilinmeyen müşterilere de kolaylıkla satış imkanı sağlayan yeni ürünümüz ile aynı zamanda çek alacaklısının da tahsil riskleri ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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