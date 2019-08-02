“Sanayicimizin üzerindeki yük hafifletilmeli”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin hassas süreçten geçtiği bir dönemde başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere üretim maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin hassas süreçten geçtiği bir dönemde başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere üretim maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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