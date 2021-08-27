Sanayicilerin Başkan Nursaçan'a destek ziyaretleri devam ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kuruluna yönelik iftiraların artması ve Başkan Nursaçan'ın bu iftiraların ardındaki gerçekleri ortaya koymasıyla birlikte sanayiciler birbiri ardına gruplar halinde destek ziyaretleri başlattılar.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kuruluna yönelik iftiraların artması ve Başkan Nursaçan'ın bu iftiraların ardındaki gerçekleri ortaya koymasıyla birlikte sanayiciler birbiri ardına gruplar halinde destek ziyaretleri başlattılar. Önceki gün üç ayrı sanayici grubunun ziyaretinin ardından dört grup daha Başkan Nursaçan'ı ziyaret ederek saldırılara karşı yanında olduklarını ifade etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, icazet aldığı tek grup olan sanayicilerden destek görmeye devam ediyor. OSB Başkanı Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerini önceki gün üç ayrı sanayici grubu ziyaret etmişti. Bu ziyaretler dört grupla daha devam etti.

SANAYİCİNİN MESAJI: ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ

İlk grup Başkan Nursaçan'ı öğleden önce ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte sanayicilerle yakından ilgilenen Başkan Nursaçan, OSB'ye yönelik iftiralardan bahsetti ve bu iftiraların en başta Kayseri'ye zarar verdiğini söyledi. Sanayiciler de Kayseri'de herkesin ne yapmak istediğinin farkında olduklarını ifade ederek Başkan Nursaçan ve yönetimine güvendiklerini dile getirdiler.

Başkan Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerini öğleden sonra da kalabalık bir sanayici grubu ziyaret etti. Sanayicilere bu ilgilerinden dolayı tek tek teşekkür eden Başkan Nursaçan, yapılan iftiralara karşı sessiz kalmayacaklarını ve sadece sanayicilerden icazet aldıklarını yineledi. Destek mesajları veren sanayiciler de önceki OSB yönetimi döneminde karşılaştıkları sorunlara da değinerek bu dönemde yapılanların görülmemesine tepki gösterdiler. Sanayiciler, Kayseri OSB yönetimine açıkça zulüm yapıldığını vurgulayarak zulme sessiz kalmayacaklarını dile getirdiler.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyelerini öğleden sonra bir başka sanayici grubu daha ziyaret etti. Başkan Nursaçan ve yönetimine olan güven ve desteklerini ifade eden sanayiciler, iftiralarla Kayseri'ye zarar verilmesini önlemek için bireysel olarak da ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydettiler.

BAŞKAN YILDIRIM DA ZİYARET ETTİ

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan'ı Talas Belediyesi Eski Başkanı Rifat Yıldırım da ziyaret etti. Aralarında sanayicilerin de bulunduğu bir grupla Başkan Nursaçan'ı ziyaret eden Yıldırım, yapılanları doğru bulmadığını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı