Sanayicilerin 4'te 3'ü Kurdan Çekiniyor

İSO'nun ilk kez yayımladığı, ' Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler' araştırmasına göre, imalat sanayindeki firmaların yüzde 75'i önümüzdeki 12 ay içerisinde döviz kurlarının işletme performansına negatif etki edeceğini düşünüyor.