Sanayicilerin 4'te 3'ü Kurdan Çekiniyor

İSO'nun ilk kez yayımladığı, 'Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler' araştırmasına göre, imalat sanayindeki firmaların yüzde 75'i önümüzdeki 12 ay içerisinde döviz kurlarının işletme performansına negatif etki edeceğini düşünüyor.

Sanayicilerin 4'te 3'ü Kurdan Çekiniyor

İSO'nun ilk kez yayımladığı, ' Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler' araştırmasına göre, imalat sanayindeki firmaların yüzde 75'i önümüzdeki 12 ay içerisinde döviz kurlarının işletme performansına negatif etki edeceğini düşünüyor.

Kaynak: Dunya.com

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