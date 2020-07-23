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Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanlar Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) yönetimini ağırladı.

Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol
23.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:09

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanlar Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) yönetimini ağırladı. İki dernek arasında imzalanan protokolle DOSABSİAD üyesi sanayiciler, BURSED üyesi emlak müşavirlerinden gayrimenkul danışmanlığı hizmeti alacak.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, BURSED Başkanı Rıdvan Hasırcı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette iki dernek arasında 'Gayrimenkul Danışmanlığı' hizmeti protokolü imzalandı. Programda konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan DOSAB'ta üretim yapan sanayiciler olarak üyelerini geleceğe taşıyan, işlerini kolaylaştıran iş birliklerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, üyelerinin yatırımlarında doğru yol izlemeleri için hayata geçirecekleri protokol ile ülke ve Bursa ekonomisinin lokomotifi konumundaki sanayicilerin birikimlerini doğru yönlendirerek, doğru yatırımlarla büyümelerine destek olmayı hedeflediklerini söyledi. Üyelerine ve sanayiciye verdikleri destekten dolayı BURSED Başkanı Rıdvan Hasırcı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD olarak üyelerine, Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

BURSED Başkanı Rıdvan Hasırcı ise, bütün ekonomik potansiyelleri, çalışkan ve üretken nüfusu, tarihi ve doğal zenginlikleri ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olan Bursa'ya katkı koymak için dernekleştiklerini anlattı. Bursa'nın sektörleri açısından önemine vurgu yapan Rıdvan Hasırcı, gayrimenkul alım satımı, kiralama işlemlerinin belirli standartlar dahilinde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tüm üyeleri ile birlikte sektörlerine ve Bursa'ya değer katmak için yola çıktıklarını belirten Rıdvan Hasırcı, "Bursa'mızı güçlü yapan en önemli değerlerimizden biri de kuşkusuz sanayicilerimiz. Sanayicilerimizin yatırım anlamında önünü açacak her türlü desteğe açık olarak, şehrimizin üreten gücüne destek vermenin gururunu yaşayacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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