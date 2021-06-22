Sanayicilere Melikgazi'den büyük destek

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan OSB yolunda 20 metre genişliğinde toplam 4 kilometre uzunluğunda olan bağlantı yolunu açarak, asfalt çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan OSB yolunda 20 metre genişliğinde toplam 4 kilometre uzunluğunda olan bağlantı yolunu açarak, asfalt çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, bu yeni bağlantı yolu ile kamyon ve tırların Mimarsinan Mahallesi yerleşim alanına girmeden direk Malatya yoluna çıkışın sağlanacağını söyledi.

Teknik ekiple beraber yolda inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Mimarsinan Organize Sanayi Bölgemizdeyiz. Burayı rahatlatacak 2 kilometrelik yan yolumuzu yapıyoruz. Gidiş geliş yönü ile beraber toplamda 4 kilometre olan bağlantı yolumuzda hızla çalışmalarımız devam ediyor. Burası kayalık sert bir zemin. Yaklaşık 6 aydır burada zemin kırma çalışması yapıyoruz. Son aşamaya geldik. Yakında asfalt çalışmasına başlayacağız. Sağlı sollu bir ağaçlandırmada yapacağız. Yolun bitmesiyle tırlar kamyonlar buradan geçerek bölge trafiğine bir rahatlık sağlayacak. Büyük maliyetli bir işti. Tamamlanması ile birlikte hizmete açacağız. Sanayicilerimiz bizim baş tacımız, binlerce kişinin istihdam edildiği yer. Bizde sanayicilerimize destek olmak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Yol hizmetini onlar için kısa zamanda başlatacağız" dedi.

Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut ise, "Belediye ve sanayi işbirliğine en güzel örnek Melikgazi Belediyemiz ve Mimarsinan OSB arasında yaşanıyor. Yolumuz kısa bir süre içinde yoğun çalışmalar neticesinde açıldı. Burası Malatya yoluna bağlantı sağlayacak. Sanayicilerimiz adına ve yönetim kurulumuz adına bu güzel hizmetler için teşekkür ederim. Emeği geçenlerin eline sağlık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı