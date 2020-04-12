Sanayicilerden sağlık çalışanlarına tam destek...Korona virüse karşı "biyolojik numune kabini"...
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Şehir Hastanesi, Eskişehir, Osmangazi, Sağlık

Sanayicilerden sağlık çalışanlarına tam destek...Korona virüse karşı "biyolojik numune kabini"...

Sanayicilerden sağlık çalışanlarına tam destek...Korona virüse karşı "biyolojik numune kabini" yapıldı Biyolojik numune alma kabinleri hastanelere bağışlandı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç;

12.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:05
Sanayicilerden sağlık çalışanlarına tam destek...Korona virüse karşı 'biyolojik numune kabini'...

Sanayicilerden sağlık çalışanlarına tam destek...Korona virüse karşı "biyolojik numune kabini" yapıldı

Biyolojik numune alma kabinleri hastanelere bağışlandı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç;

"Elimizden geldiğince sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir plastik imalat şirketi, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 5 adet biyolojik numune alma kabinini şehirdeki hastanelerine bağışladı.

Yeni tip Korona virüsüne (Covıd-19) karşı en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına tüm Türkiye'de destek sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir'de bir plastik imalat şirketi, sağlık çalışanlarının hizmet koşullarını iyileştirmek için kolları sıvadı. Toplam 5 adet biyolojik numune alma kabini Eskişehir Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesine özel olarak geliştirilerek hediye edildi. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, cephe gerisinde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"Bu bizim insanlık görevimiz"

Hazırlanan biyolojik numune alma kabinleri hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, sağlıkçılara bu süreçte destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Saraç yaptığı açıklamada, "Dünya içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük problemlerinden birini yaşıyor. Bizler kendimize 2 hedef koyduk. Birincisi, kendi bünyemizdeki çalışanlarımızı mağdur etmemek ve ikincisi de Korona virüsle olan bir savaşsa şu an verdiğimiz, ön cephede savaşan sağlık çalışanlarını koruma adına bir şeyler yapmak. Bu bağlamda Eskişehir Şehir Hastanesi'nden bize biyolojik numune alma kabinleri ile ilgili bir talep geldi. Bu kabinler sağlıkçılar için önemli. Doktor kabinin içine giriyor ve hasta gelince kabinin dışından numune alabiliyor. Numuneler küçük bölgelerden alınıyor ve temas riski önlenmiş oluyor. Burada amaç sağlık çalışanını olabildiğince korumak. Çünkü onlar cephede hasta olurlarsa bizi tedavi edecek kimse kalmayacak. Talep üzerine 3 tane kabini hızlı bir şekilde yapıp teslim ettik. 2 tane de önümüzdeki hafta Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlayacağız.Biz cephe gerisinde elimizden geldiğince sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu bizim insanlık görevimiz" ifadelerini kullandı.

"Bu dönem bir dayanışma dönemi"

İnsanların ve kurumların birbiriyle dayanışma içerisine girmesi gerektiğini belirten Metin Saraç, tüm sanayicileri de ihtiyaçları ve talepleri karşılamaya davet etti. Saraç şu şekilde açıklamalarına son verdi:

"Bakım atölyesinde kalabalık bir ekip kurduk. 5-6 kişinin çalışmasıyla yaklaşık 3 günde 3 tane kabini hazırladık. Bu durum özel bir durum olduğu için bütün sanayicilerimize, bütün işverenlerimize ve ilgili herkesin bu mücadeleye katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu dönem bir dayanışma dönemi. İnsanların ve kurumların birbirleriyle bir dayanışma içerisine girmesi gerekiyor. Herkes elinden geldiği kadar, ekonomik gücü yettiği kadar ihtiyaçlara çare bulmalı hatta kendisi talepleri araştırmalı. Biz Şehir Hastanesi'ne bu kabinleri yaptıktan sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlara da ihtiyaçları olup olmadığını sorduk ve bu şekilde onların talebini aldık. İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber atlatacağız."

Sanayicilerden sağlık çalışanlarına tam destek...Korona virüse karşı 'biyolojik numune kabini'...

Kaynak: İHA

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