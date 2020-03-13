Sanayicilerden "Gıda stoklarımız yeterli, fiyatlarımızı yükseltmedik" açıklaması
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Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Mardin, OSB, Güncel

Sanayicilerden "Gıda stoklarımız yeterli, fiyatlarımızı yükseltmedik" açıklaması

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, "Biz üreticiler hiçbir zaman fiyatlarımızı yükseltmedik.

13.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:51
Sanayicilerden

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, "Biz üreticiler hiçbir zaman fiyatlarımızı yükseltmedik. Bir iki ay önce fiyatlarımız neyse şu an da aynı fiyat üzerinden satıyoruz." dedi.

Duyan, Mardin OSB'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de buğday üretiminde önemli bir yere sahip Mardin Ovası'nda 3 milyon dönüm arazinin yüzde 80'inde makarnalık ve ekmeklik buğday üretimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon ton un üretimi yapıldığını, Türkiye'deki bulgur üretimin yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda makarnada da önemli söze sahip olduklarını kaydeden Duyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bazı marketlerin makarna başta olmak üzere birtakım ürünlerin fiyatında yüksek artışlar yapmasına tepki gösterdi.

Fırsatçılar ve stokçuların vatandaşları mağdur etmelerini fırsat verilmeyeceğini kaydeden Duyan, "Mardin OSB olarak buna karşıyız. Biz üreticiler hiçbir zaman fiyatlarımızı yükseltmedik. Bir iki ay önce fiyatlarımız neyse şu an da aynı fiyat üzerinden satıyoruz. Bizden isteyen bütün bayilerimize aynı fiyata satıyoruz." dedi.

"Gıda sektöründe asla ve asla bir sıkıntı olmaz"

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Şükrü Karaboğa da Türkiye'nin gıda üretim ülkesi olarak hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Böyle bir ülkede gıda sıkıntısının olacağı tarzında haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karaboğa, şöyle konuştu:

"Bize bugüne kadar hiçbir toptancıdan hiçbir marketten ilave makarna talebi gelmedi. 45 gün önceki satış fiyatımız neyse şu anki fiyatımız da odur ve yakın bir zamanda da fiyatlarda da zam olmayacak. Mayıs ayının 15'inde de buğday hasadı var. Dolayısıyla yıl sonuna kadar eğer ülkemizde diğer gelirlerde artış olmasa makarnada zam yapmayı düşünmüyoruz. İnsanlar evlerinde dışarı çıkmamak için 3 günlük bir haftalık stok yapabilir. Biz bu satışların daha fazla ileri gidebileceğini tahmin etmiyoruz. Türkiye'de gıdayla ilgili bir endişe olmaz. Bir sıkıntı olacağını söylemek akılla açıklanacak bir durum değildir. Gıda sektöründe asla ve asla bir sıkıntı olmaz."

"Stoklar dopdolu"

Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Faysal Sun da Türkiye'deki bulgur üretimin yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini, Mardin'de bulunan 15 fabrikada stokların tamamen dolu olduğunu söyledi.

Son günlerde özellikle sosyal medyada marketlerinin raflarının boşaldığı, fiyatlarının afaki artırıldığını ve özellikle bulgur sıkıntısı çekildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Sun,

"Şu an da Mardin'de 15 bulgur fabrikası var ve hepimizin stokları dopdolu. Fiyatlarımızda hiçbir artış yok ve sezonun sonuna kadar da hiçbir artış beklenmemektedir. Tüm marketler zinciriyle, gıda toptancılarına buradan sesleniyorum. Bize ulaşmaları halinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek hiçbir artışa mahal vermeyecek şekilde biz karşılamaya hazırız. Bulgurumuz da hem Türkiye'nin hem de dünyanın en kaliteli bulgurdur. Bu sebeple koronavirüsü bir fırsata dönüştürmek isteyen fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. "

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Sanayicilerden 'Gıda stoklarımız yeterli, fiyatlarımızı yükseltmedik' açıklaması

Kaynak: AA

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Sanayicilerden "Gıda stoklarımız yeterli, fiyatlarımızı yükseltmedik" açıklaması

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