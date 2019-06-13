Sanayicilerden Ankara'ya uçak seferi talebi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir - Ankara arasındaki uçuş sayısının artırılması talebinde bulundu.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ile İzmir arasındaki uçuş sayısının yetersizliğinin devam ettiğini belirtti.

Sanayicilerin Ankara'ya tatil için değil iş görüşmeleri ve resmi temaslarda bulunmak için gittiklerini aktaran Yorgancılar, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ankara'ya olan uçuş sayısındaki yetersizlik özellikle iş dünyasını zor durumda bırakıyor. İş görüşmeleri gereği Ankara ile sürekli irtibatta olan iş dünyası temsilcileri zamanla yarışılan bir ortamda İzmir Ankara arasında gidiş dönüş için en az 1 gün beklemek zorunda kalıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada, İzmir iş dünyası olarak İzmir'den Ankara'ya uygun saatlerde uçamıyoruz. Uçtuğumuzda da geri dönemiyoruz."

Yorgancılar, İzmir'den Ankara'ya saatleri kısıtlı 2 havayolu şirketinin uçuş yaptığına değinerek, yetkililerden iş dünyasının karşılaştığı bu mağduriyetin giderilmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA