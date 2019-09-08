Sanayiciler piknikte buluştu

08.09.2019 14:46

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde sanayiciler bir araya geldi.



ESO binasının arka bahçesinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sanayici aileleriyle birlikte katıldı. Kahvaltı ile başlayan etkinlikte çocuklar kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, yetişkinler de düzenlenen turnuvalara katılarak vakit geçirdiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayicilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Başkan Kesikbaş, "İstedik ki biraz iş hayatının stresinden kurtulalım ve birlikte olalım. Harika bir ortam oluşturduk. Bu tür moral motivasyonlara ihtiyacımız var. Çok keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi tanıyoruz, gülüp eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz burada" diye konuştu.



Etkinlik, katılanlara çeşitli hediyelerin verilmesiyle devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA