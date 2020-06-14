Sanayiciler, kendi elektriğini üretiyor ANKARA'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 20 bin metrekarelik alana güneş enerji santrali kuruldu.

ANKARA'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 20 bin metrekarelik alana güneş enerji santrali kuruldu. Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Yılda 1 milyon 760 kilovatlık enerji üretebileceğimizin hesabını yaptık. Üretim başladı. Ürettiğimiz enerjiyi ana sisteme vereceğiz, bizim aldığımız enerjiyle sattığımız enerjiyle mahsuplaşacağız" dedi.

Anadolu OSB yönetimi tarafından bölgenin ortak giderlerinin karşılanması için 20 bin metrekare alana 3 ay önce güneş enerjisi santrali kuruldu. Yaklaşık 570 bin dolar maliyetle kurulan santralde 1 hafta önce elektrik üretimi başladı. OSB yönetimi, üretilen elektriği ilgili elektrik şirketine satarak, karşılığında bölgenin tükettiği enerjiden düşüyor. Ayrıca kalan gelirle bölgenin ortak giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, devletin organize sanayi bölgelerine lisanssız 5 megavata kadar enerji üretimine izin verdiğini söyledi. 4 megavatı çatıda, 1 megavatı yerde olacak şekilde sunulan imkanı kullanmak amacıyla 1 megavatlık enerji santrali kurduklarını aktaran Tuncay, şunları söyledi:

"1 megavatlık yatırımı yenilenebilir enerji destekleri kapsamında, 3 ay evvel ihale ettik ve geçen hafta itibarıyla da elektrik üretmeye başladık. Buradaki amacımız, bu kapsamda devletin 10 yıl alım garantisi var. Üretim ve alım garantisi altındaki rakamı bölgedeki yatırımcıların ortak giderlerini karşılayarak, üretim maliyetlerini düşürmesine katkı sağlamak için yaptık. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda projemizi gerçekleştirdik. NASA verilerine göre Ankara ve bölgenin güneş verimini ölçtük, yılda 1 milyon 760 kilovatlık bir enerji üretebileceğimizin hesabını yaptık. Yatırımı planlayıp gerçekleştirdik. Üretim başladı, ürettiğimiz enerjiyi ana sisteme vereceğiz, bizim aldığımız enerjiyle sattığımız enerjiyle mahsuplaşacağız. Aradaki farkı da ana dağıtıcıdan tahsil edeceğiz."'BÖLGE YATIRIMCILARININ AİDATLARI AZALACAK'Projeyi, kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarıyla yaptıklarını hatırlatan Anadolu OSB Başkanı Tuncay, elde edilecek katma değerle yatırımcıların ortak giderleri dışında meslek yüksekokulunda öğrencilerin daha iyi yetişmesini sağlayacaklarını ve aranan eleman olmada hızlandırıcı eğitimlerde kullanabileceklerini söyledi. Tuncay, "Yatırım maliyeti yaklaşık 570 bin dolar. Bunu da 4 yılda amorti etmeyi planlıyoruz. Kredi kullanmadan yaptığımız bir yatırım. Kendi kaynaklarımızla bu yatırımları yapmaya çalışıyoruz. Buradan çıkacak artı değerle bölge yatırımcısı daha az ortak giderlere katılım sağlayacak. Yatırımcılarımızın aidatları azalacak, yaptığımız karı meslek yüksek okulunda öğrencileri daha iyi yetişmesine ve aranan eleman olmada hızlandırıcı eğitimlerde kullanabiliriz" diye konuştu.'BÖLGE UZUN VADEDE GİDERLERİNİ KARŞILAYACAK'

Organize sanayi bölgelerinin kendi giderlerini kendilerinin karşıladığını ve gelir kaynaklarının az olduğunu kaydeden Tuncay, "Gelir kaynakları çok az; su satışından kısmı enerji satışından ve doğal gaz satışından gelir elde ediyorlar. Bu gelirlerde bölgenin ayakta durmasına yetmiyor. Devletin o anlamda buradaki giderleri karşılama noktasında bir katkısı yok. Ancak bu tip geleceği olan yatırımlar yapabilirsek bölgenin uzun vadede kendi giderlerini karşılama ve artakalan parayla da ortak kullanıma ilişkin yatırımları yapma şansı olacak" dedi.

Kaynak: DHA