Sanayiciler "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabilecek

17.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:05

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 1 Ocak itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşeceğini belirterek, sanayicilerin SKTT ile "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabileceğini söyledi.