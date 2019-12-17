Haberler » Ekonomi » Sanayiciler "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabilecek - Ekonomi

Sanayiciler "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabilecek

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 1 Ocak itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşeceğini belirterek, sanayicilerin SKTT ile "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabileceğini söyledi.

17.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:05
Sanayiciler

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 1 Ocak itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşeceğini belirterek, sanayicilerin SKTT ile "elektriği yüzde 20 daha uygun" alabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler