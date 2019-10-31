Sanayiciler çiftçilerle buluştu

31.10.2019 12:16

Vali Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik ve ilçelerinde faaliyet gösteren sanayiciler, üretim yapan çiftçilerle buluştu.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantısında, Bilecik'in sahip olduğu her türlü potansiyelin en üst seviyede kullanılması gerektiğinin altını çizerek, insanların bildiği ve bilgili olduğu işlerde başarılı olabileceğini söyledi.

Tesadüfen alınan başarının sürdürülebilirliğinin mümkün olamayacağını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:



"Bilecik'te birlikte tarımın canlandırılması amacındayız. Bölgenin iklimi ve coğrafyasının yanında ürün çeşitliliği fazlasıyla var. Burada pazara sunabilecek ürünler üretelim. Pazar değeri olan ürünleri yoğunlaştıralım ve katma değerini artıralım. Bazı ürünler açısından tüketim yeri olalım. Ürünlerin tadıldığı ve tüketildiği bir pazar olalım. Turizm boyutuyla da çalışmalarımız var. Ürünlerimizin hem tarımsal katma değeri yükseltmek, hem de kalanını sanayiye dönük olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Sanayide ve tarımda iş kültürü ve üretim kültürü var. Sadece pazarlama kültürüne ve girişimciliğe ihtiyacımız var. Yeni ürünler ortaya koymak, yeni pazarlar bulabilmeye ihtiyaç var. Bu toplantıdaki amacımız sanayici ile üreticiyi bir araya getirerek İlimizin tarımsal ve sanayi üretiminde atılım sağlayalım. Var olan kapasitemizi daha etkili bir şekilde kullanabilelim."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'teki yöresel ürünlerin coğrafi işareti ile müdürlüğün çalışmaları hakkında sunum yaptı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve Meclis Başkanı Erdal Erşan, Ziraat Odası Başkanları ve çiftçiler ile sanayicilerin katıldığı toplantı, "Bilecik için ne yapabiliriz. Atıl olan ve var olan imkanlar nelerdir" gibi konuların görüşülmesi ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA