Sanayiciler, Akkuyu NGS ihale süreçleriyle ilgili bilgilendirildi

24.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:26

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapımında yer almak isteyen firmalar, ihale süreçleriyle ilgili bilgilendirildi.

Ankara Sanayi Odası'ndan (ASO) yapılan açıklamaya göre, 150'den fazla şirketin katıldığı "Akkuyu Nükleer Güç Santralleri İhale Şartları Semineri", ASO ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'da birçok firmanın dördüncü sanayi devrimi standartlarında üretim yaptığını belirtti.

Özdebir, ASO olarak nükleerle ilgili en önemli çalışmalarından birinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 2017'de oluşturulan nükleer sektöre girmek isteyen sanayicilerin yer aldığı NÜKSAK Nükleer Sanayi Kümelenmesi olduğunu ifade etti. Özdebir, şunları kaydetti:

"Bu kümeyle, nükleer sektöre özel malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi, alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında ve en önemlisi de imalatçı onayı süreçlerinde küme içinde yer alan sanayicilere önemli destekler sunabiliyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santral projelerinde ve bu projelerin altyapılarında yerlileşmenin en yüksek oranda sağlanmasıdır. Nükleer alanda geliştirilecek olan kapasite, sadece bu alanda değil, katma değeri yüksek diğer sanayi kollarında da kullanılabilecektir. Nükleer endüstriye özel, malzeme ve imalat teknolojilerinin küme üyelerince geliştirilmesi, sanayiye teknoloji edinimi, tasarım ve imalat kabiliyeti kazanımı da sağlayacaktır. Ülkemizde oluşturulacak bu tecrübe, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk sanayisinin tedarikçi olmasına zemin hazırlayacaktır."

Kaynak: AA