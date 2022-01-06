Sivas'ta "Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı" yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Sivas TSO'dan yapılan açıklamaya göre, 1. OSB'de faaliyet gösteren yatırımcı firma sahiplerinin taleplerinin masaya yatırıldığı toplantı TSO Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Salih Ayhan, "Yatırımcılar ile bakış açımızın aynı olduğunu gördük. Bizim temel gayemiz şuydu, 1. OSB'nin kurumsallığını daha da güçlendirerek, yeni limanlar oluşturarak, yeni fabrikalar çıkmasını sağlamak. Demirağ OSB'de 20 bin istihdam olsa bu şehirde çok büyük üretim olacağına inanıyorum. Sivas cazibe merkezleri arasında yer alan 25 ilin içerisinde en avantajlıları arasında. Lokasyon anlamında en iyi il olduğunu düşünüyorum. Bu konuda birlikte olduğumuzda ben başaracağımıza inanıyorum. Başardığımız takdirde 2 yıl içerisinde işsizliğin çözüleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'ı konuşmak, varsa sorunlarla yüzleşmekten yana bir tavırlarının olduğunu aktaran Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bugün Allah'a şükür Sivas belli bir noktaya geldi. Daha iyisi olması ve içimizde aşk şevk olduğu için bugün buradayız. Bizler, bu şehre hizmet etmekle yükümlü kişiler olarak vatandaşlarımızın, iş insanımızın, sanayicimizin, ticaret erbabının haklı taleplerini dinleyip bunu ilgili mercilerde de takip etmek üzere buradayız. Demirağ OSB, Sivas'ın bir Kızılelma'sıydı. Haklı mücadelemizi doğru şekilde anlattığımız zaman Sivas'ın çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Önemli olan bu haklı talepleri avantaja çevirecek iradeyi ortaya koymak." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken de Sivas'ta zor olan birlik ve beraberliğin sağlandığına dikkati çekerek, "Bu birlik ve beraberlik ruhu ile teşvikin Sivas'a gelmesinde emeği olan herkesten Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Yılın ilk istişare toplantısını 1.OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerle yaptıklarını anlatan Eken, şunları kaydetti:

"İmalat ve üretim yapan iş insanlarımızla yaptığımız bu toplantı çok önemli. Buradaki misafirlerin hepsi Ticaret ve Sanayi Odamızın üyeleri. Hepimiz bir aileyiz, herkes kendi evinde. 3-4 yıllık süreçte 1. OSB'de güzel işler yaptık, güzel fabrikalar açıldı. O kadar çok istihdam sağlandı ki bugün 12 bin insanımız burada evine ekmek götürüyor. Yer verilen fabrikalar bittiğinde 15 bin civarında çalışanımız olacak. Demirağ OSB'de ise 40 bin hedefimiz var. Demirağ OSB'de hassas davranacağız, valimiz, belediye başkanımız ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak her isteyene arsa vermeyeceğiz. Depo olarak kullananlara değil fabrika kuranlara vereceğiz. 10 binlerce insanımıza istihdam sağlayacağız. Sivas'ta ciddi bir birlik ve beraberliğimiz var. Birlik ve beraberlikle şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız."