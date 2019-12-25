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“Sanayici tüm zorluklara rağmen büyümek için çaba sarf edecektir”

BUSİAD YDK; yazılı bir bildiri yayınlayarak, 2019 yılını değerlendirip, 2020'ye ilişkin beklenti ve önerilerini aktardı.

25.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:29
“Sanayici tüm zorluklara rağmen büyümek için çaba sarf edecektir”

BUSİAD YDK; yazılı bir bildiri yayınlayarak, 2019 yılını değerlendirip, 2020'ye ilişkin beklenti ve önerilerini aktardı. Açıklamada; "Üretmeyi vatanseverliğin karşılığı şeklinde gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. Sanayici tüm zorluklara rağmen büyümek için çaba sarf edecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Dunya.com

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