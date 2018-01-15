Sanayici Lazer Kesimini Ortak Atölyede Yapacak

Muş Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Muş ve çevre illerdeki sanayicinin ihtiyaç duyduğu lazer kesim işinin yapılabileceği atölye kurulması için protokol imzalandı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kabul edilen Muş Lazer Kesim Makinesi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi hibe desteği protokolü Muş Valiliğinde düzenlenen törenle imza altına alındı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Muş'taki sanayicilerin lazer kesimi için Konya başta olmak üzere Gaziantep ve Kayseri gibi sanayinin geliştiği illere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu projeyle büyük bir eksiğin giderileceğini ve Muş'un yanı sıra Bitlis ve Bingöl'deki sanayicilerin de faydalanacağı bir atölyenin kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Lazer kesim makinesi, Muş ilinde önemli bir ihtiyaçtı. Muş'ta böyle bir makinenin olmadığı gibi Bitlis'te, Bingöl'de hatta zannediyorum Van'da da böyle bir makine yok. DAKA finansmanıyla kurulmuş olan Malazgirt'teki Tarım Makineleri Küçük Sanayi Sitesi bu tür bir cihaza, çok büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Burada böyle bir makineye ihtiyaç olduğu aşikar. DAKA Yönetim Kurulundan aldığımız kararla böyle bir cihazın alınarak Muş'ta kullanılması gerekliliğini kabul ettik."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da "Bu proje ile alınacak olan lazer kesim makinesiyle Muş ilindeki tarım alet ve makineleri üreticileri, kesim işlemleri için Konya'ya gitmek yerine Muş'ta bu hizmeti görmeleri sağlanarak hem rekabet güçleri arttırılacak hem de ek istihdam sağlanacaktır." diye konuştu.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ve DAKA Genel Sekreteri Güray tarafından imzalanan protokolle 2 milyon 755 bin lira bütçeli projeye ajans tarafından 2 milyon 479 bin 500 lira hibe destek sağlanacak.

Protokol imza törenine Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile kurum amirleri ve sanayiciler de katıldı.