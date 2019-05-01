Sanayici Kamil Şerbetçi'nin 21. Ölüm Yıldönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayi Odası'nın eski ikinci Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Şerbetçi'yi ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Merhum Kamil Şerbetçi başkanımıza ve aramızdan ayrılan sanayicilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kamil Şerbetçi'nin 1990-1998 yılları arasında GSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Adnan Ünverdi, merhum Kamil Şerbetçi'nin 2 Mayıs 1998 yılında vefat ettiğini hatırlatarak, 21 yıldır unutmadıklarını kaydetti. Gaziantep'in ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olmasında, kent sanayisinin büyümesinde merhum Kamil Şerbetçi'nin büyük gayretlerinin olduğunu belirten Ünverdi, "Sanayimizin gelişmesinde çok büyük katkıları bulunan Kamil Şerbetçi ağabeyimizin GSO'nun bugünlere gelmesinde de çok büyük hizmetleri oldu. Allah kendisinden razı olsun. Önemli olan geride hoş bir seda bırakmak. Rahmetli Kamil Şerbetçi de güzel hizmetlere imza attı, geride hoş bir seda bıraktı. Yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Gaziantep'in başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak için bizler de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla merhum Kamil Şerbetçi ağabeyimizi aramızdan ayrılışının 21. yılında bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, şerbetçi ailesine, yakınlarına, çalışanlarına ve tüm iş dünyamıza bir kez daha baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

Kamil Şerbetçi kimdir

10 Haziran 1947 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA