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Sanayici işçi bulamıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çoğu firmanın, özellikle pandemi sonrasında üretim yaptıkları fabrikalarında işçi bulma sıkıntısı çektiği, patronların işçi beklediği belirtiliyor.

Sanayici işçi bulamıyor
01.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:55

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çoğu firmanın, özellikle pandemi sonrasında üretim yaptıkları fabrikalarında işçi bulma sıkıntısı çektiği, patronların işçi beklediği belirtiliyor.

Tüm dünyayı yakından etkileyen Korona virüs (Covid-19) sürecinde sanayiciler de bir çok zorluk yaşadı. Fakat normalleşme sürecinin başlaması ve çarkların adeta yeniden dönmeye başlaması ile birlikte fabrikalar çalıştıracak işçi bulma konusunda zorluklar çekiyor. Üretimlerini hızlandırmak isteyen firma sahipleri, istihdam oranını arttırmak istese de elaman bulamıyor. Firmalar, fabrikalarında çalışan işçilerle maksimum verimi almak istese de, ellerinde bulunan elemanların yetmemesi sebebiyle, gerekli üretimi yapamıyorlar. Yeterli işçi bulunması durumunda ise üretimin daha da artacağı, ekonomiye daha fazla katkı sağlanacağı belirtiliyor.

"Eskişehir'de işçi bulmakla ilgili ciddi sıkıntılar mevcut"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de çalışan bulma konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu söyleyerek, "Şu anda işten çıkartma yasağı var ve doğal olarak insanların önemli bir kısmı bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor, ama işçi de çıkartamıyor. Bu sebepten dolayı fazla elamanı ya da işçisi varsa da kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Böyle olunca zaten işsizlik oranları 12,8 seviyesinde. Yeni eleman istihdama katılım oranları Türkiye'de her geçen gün daha da düşüyor. Her ne kadar genç işsizlik oranı yüksek olsa da, istihdama katılma oranı çok düşük. Bu anlamda Eskişehir'de işçi bulmak ile ilgili ciddi sıkıntılar mevcut" diye konuştu.

"Şu an insanları istihdam etmek için her türlü yola başvuruyoruz ama ne yazık ki bir sonuca ulaşamadık"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firma sahibi Sayat Çakır, kendileri dahil birçok fabrikanın personel bulma konusunda sıkıntı çektiğini ifade etti. İstihdam için her türlü yola başvurduklarını ifade eden firma sahibi Sayat Çakır, "Şu an mevcut durumda zorluk yaşanıyor açıkçası. Personel bulabileceğimiz kaynaklarda şu an bir kısıt var. Galiba bu hem insanların pandemi dolayısıyla çekincelerinden kaynaklı. Ama genel olarak baktığımızda ciddi bir sıkıntı görüyoruz. Personel bulamıyoruz. İlanlarımızı veriyoruz. İnternet ortamında da bunu desteklemeye çalışıyoruz. İş-Kur tarafı zaten pandemi dolayısıyla kapandı. Toplu görüşme şu anda yapma şansınız da yok. Şu an insanları istihdam etmek için her türlü yola başvuruyoruz, ama ne yazık ki bir sonuca ulaşamadık. Olabildiğince elimdeki insan kaynağı ile maksimum verim almaya çalışıyorum, ama şu içeride bulunan insan kaynağı kadar bu kadar daha insan gelse benim ihtiyacım var. Sırf benim de değil. Organizede bulunan bir çok fabrikanın durumu bu şekilde. Her zaman diyoruz ülkenin kurtuluşu üretimde, ihracatta diye. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Tek amacımız bu. Buradaki en büyük kısıtımız personel alanında yaşıyoruz. Bizim önümüzde gördüğümüz en büyük engellerden biri bu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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