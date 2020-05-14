Sanayici ilave gümrük vergisinden memnun Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak olmasının ülke sanayisinin üretim ve rekabet gücünü korumasına destek sağlayacağını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak olmasının ülke sanayisinin üretim ve rekabet gücünü korumasına destek sağlayacağını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 400'ün üzerinde ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildiğini, kararın yerli üretimin korunması ve gelişmesine destek olacağını ifade etti.

Kararın, sanayicinin iç pazarda güçlenmesini sağlayacağını belirten Küpeli, şunları kaydetti:

"İlave gümrük vergisi uygulanacak olması ülke sanayinin üretim ve rekabet gücünü korumasına destek sağlayacak. Bu karar Eskişehir beyaz eşya sanayisi için çok önemli. Ana ve yan sanayi olarak Eskişehir'de beyaz eşya sektöründe üretim yapan 70'i aşkın firmamız var. Bu kuruluşlarda 13 bini aşkın kişi istihdam ediliyor."

Küpeli, üretimi canlandırmak için beyaz eşyada ÖTV indirimine gidilmesinin de yararlı olacağını, bu şekilde hem sektördeki istihdamın korunacağını hem üretim ve tüketim artacağı için yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların en az düzeyde kalacağını ifade etti.

Kaynak: AA