Sanayici ihracatta yeni pazar keşfini sürdürüyor
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Sanayici ihracatta yeni pazar keşfini sürdürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Avrupa'da yaşanan talep daralmasının hala eski seviyelerden uzakta olmasına rağmen haziran-ağustos döneminde ihracatın geçen yılın üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Sanayimiz ihracat odaklı üretim yapmaya ve...

Sanayici ihracatta yeni pazar keşfini sürdürüyor
04.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:36

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Avrupa'da yaşanan talep daralmasının hala eski seviyelerden uzakta olmasına rağmen haziran-ağustos döneminde ihracatın geçen yılın üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Sanayimiz ihracat odaklı üretim yapmaya ve alternatif pazarları keşfetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklama ile ağustos ayı enflasyon ve dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Yeni normal olarak adlandırılan dönemin devam ettiği ağustos ayında turizmin bir nebze canlandığını ve tüketimin ikinci çeyrek öncesi döneme geldiğini aktaran Çetinkaya, haziran ayından bu yana süren kredi genişlemesinin boyutunun da 800 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

Talep bazlı bir enflasyonun oluştuğunu aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Dış ticaret tarafında ise Avrupa'da yaşanan talep daralması hala eski seviyelerden uzakta olmasına rağmen normalleşme sürecine baktığımızda haziran-ağustos döneminde ihracat geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Sanayimiz ihracat odaklı üretim yapmaya ve alternatif pazarları keşfetmeye devam ediyor. Hem enflasyonda hem de dış ticarette son çeyrek verileri belirleyici olacak. Hem ülkemizin hem de dünyanın ekonomideki durumunu salgının seyri belirleyecek."

Çetinkaya, son çeyrekte ortaya çıkacak olan tablonun, Türkiye'nin ekonomideki 2021 görünümünde belirleyici olacağını, ekonominin 2021 rotasını son çeyreğin belirleyeceğini aktardı.

Kaynak: AA

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