Sanayici içerde yüzde 80 dışarda yüzde 85 daraldı
EBSO'nun COVID-19 sürecinin üyelerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği ankete katılan sanayiciler, ekonomide iç ve dış talebin aynı anda bu kadar daraldığı bir dönemi ilk kez yaşadıklarını belirtti.
17.04.2020 01:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:39
EBSO'nun COVID-19 sürecinin üyelerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği ankete katılan sanayiciler, ekonomide iç ve dış talebin aynı anda bu kadar daraldığı bir dönemi ilk kez yaşadıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com