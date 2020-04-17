Sanayici içerde yüzde 80 dışarda yüzde 85 daraldı EBSO'nun COVID-19 sürecinin üyelerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği ankete katılan sanayiciler, ekonomide iç ve dış talebin aynı anda bu kadar daraldığı bir dönemi ilk kez yaşadıklarını belirtti.

EBSO'nun COVID-19 sürecinin üyelerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği ankete katılan sanayiciler, ekonomide iç ve dış talebin aynı anda bu kadar daraldığı bir dönemi ilk kez yaşadıklarını belirtti. Kaynak: Dunya.com