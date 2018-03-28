Sanayici Dövizde Dalgalanmadan Rahatsız

Paritenin 1.25'lik seviyede hareket etmesini arzuladıklarını bildiren İHKİB Başkanı Tanrıverdi, "Elbette kurlardaki aşırı oynaklık da bizim için tercih edilebilecek bir durum değil. Çünkü dövizdeki hızlı dalgalanma önümüzü görmemizi engelliyor" dedi.

Sanayici Dövizde Dalgalanmadan Rahatsız

Paritenin 1.25'lik seviyede hareket etmesini arzuladıklarını bildiren İHKİB Başkanı Tanrıverdi, "Elbette kurlardaki aşırı oynaklık da bizim için tercih edilebilecek bir durum değil. Çünkü dövizdeki hızlı dalgalanma önümüzü görmemizi engelliyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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