Sanayici Dövizde Dalgalanmadan Rahatsız
Paritenin 1.25'lik seviyede hareket etmesini arzuladıklarını bildiren İHKİB Başkanı Tanrıverdi, "Elbette kurlardaki aşırı oynaklık da bizim için tercih edilebilecek bir durum değil. Çünkü dövizdeki hızlı dalgalanma önümüzü görmemizi engelliyor" dedi.
Paritenin 1.25'lik seviyede hareket etmesini arzuladıklarını bildiren İHKİB Başkanı Tanrıverdi, "Elbette kurlardaki aşırı oynaklık da bizim için tercih edilebilecek bir durum değil. Çünkü dövizdeki hızlı dalgalanma önümüzü görmemizi engelliyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com