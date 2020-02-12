Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor

12.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:04

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.