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Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

12.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:04
Sanayici 50 milyar liralık KGF talep ediyor

(AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı , sanayici açısından ufukta bir sıkıntı görünmediğini ancak 50 milyar liralık Kredi Garanti Fonu tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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