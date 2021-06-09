Sanayi ve teknolojinin inovatif ürünleri Eskişehir Endüstri Fuarı'nda

Havacılık, savunma ve makine sanayi alanlarında Türkiye'nin yerli ve milli gücünü ortaya koymak hedefiyle düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı, 9 Haziran Çarşamba günü Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde açıldı.

Havacılık, savunma ve makine sanayi alanlarında Türkiye'nin yerli ve milli gücünü ortaya koymak hedefiyle düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı, 9 Haziran Çarşamba günü Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde açıldı. Dört gün sürecek olan fuara, 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve temsilciliği katılacak.

Havacılık, savunma ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların son teknoloji inovasyon ürünlerinin sergilendiği fuarda, insansız hava araçlarından (İHA) hidrojen yakıtına kadar geleceğin teknolojilerine yön veren konular bir dizi konferansta ele alınacak. Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Eskişehir'in savunma ve havacılık sanayisi şehri olduğunu belirtti. Demir, Eskişehir Endüstri Fuarı'nın hem şehre hem de sanayi sektörüne katkı sağlayacağını vurguladı.

"SANAYİ VE EĞİTİM ŞEHRİ: ESKİŞEHİR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklediği fuarlardan olan Eskişehir Endüstri Fuarı'nın açılışını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Demir, Eskişehir sanayisinin köklerinin çok eskiye uzandığını belirterek, Devlet Demiryolları ve Havacılık Meslek Yüksekokulları ile Eskişehir'in sanayi ve eğitim şehri olduğunu dile getirdi. Demir, Eskişehir Endüstri Fuarı'nın hem şehre hem de sanayi sektörüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için Eskişehir'in çok özel bir yeri olduğunu belirterek, Eskişehir'de hem raylı sistemler hem de savunma ve havacılık sanayinin önemli seviyede olması sebebiyle Eskişehir Endüstri Fuarı'nın da ilgiyle karşılanacağını kaydetti.

"FUAR ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise ilk kez düzenledikleri bu fuarda Eskişehir'in milli ve yerli üretimdeki gücünü ortaya koyacaklarını belirtti. Ersözlü, "İhracata dayalı sanayileşme modelini benimseyen Eskişehir, havacılık ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların merkezi konumunda. Bu nedenle fuarımızın ana sektörleri, savunma sanayiine yönelik ürün ve hizmet üreten firmalar ve imalat sanayi olarak belirlendi" dedi. Havacılık sanayide önemli firmaların fuara katılım gösterdiğini ifade eden Ersözlü, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren önemli firmalar fuarımıza katılıyor. Savunma ve havacılık sanayinin gururu olan bu firmalar ve tedarikçileri beraberinde, makine ve imalat sektörünün lider firmalarının yerli ve yabancı firmalar ile iş birliği yapabilmesi için fuarımız önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

FUAR ESKİŞEHİR SANAYİSİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE TANITACAK

Törende konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'in sanayi şehri olduğunu belirterek, bu sebeple Eskişehir Endüstri Fuarı'nın Eskişehirli sanayiciler açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Pandemi döneminde gelişmiş sanayinin varlığının kent ekonomisi için öneminin daha da anlaşıldığını belirten Başkan Küpeli, Eskişehir Endüstri Fuarı sayesinde şehrin sanayisinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydetti. Fuarın deyim yerindeyse 'Ar-Ge, Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı' olduğunu söyleyen Küpeli, fuara katılanların hem Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlü firmalarını ve bu firmaların ulaştığı teknoloji düzeyini hem de Eskişehir sanayisinin sahip olduğu endüstriyel yeterlilik ve kabiliyetlerini yakından görme imkanı bulacağını kaydetti.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NDAN 2022 YILI İÇİN DESTEK TALEBİ

Törende konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise, endüstrinin Eskişehir'in kimyasında olduğunu vurgulayarak, Eskişehir Endüstri Fuarı'nın Eskişehir'in ileri teknoloji üretim gücü ve tecrübesini ön plana çıkaracağını kaydetti. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmelerine değinen Güler, ikili iş görüşmelerinin Eskişehirli sanayiciler için çok önemli iş birliklerine zemin oluşturacağını dile getirdi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve bünyesindeki firmaların Eskişehir Endüstri Fuarı'na olan katılım ve desteğinin önemine dikkat çeken Güler, 2022 yılında düzenlenecek olan fuara da Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğini beklediklerini kaydetti. Güler ayrıca, fuar ve ikili görüşmelerdeki iş birliği ve desteği için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e ve Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'ye teşekkür etti.

FUAR KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Eskişehir'in, ilk "Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı, dört gün boyunca Türk sanayisinin ve savunmasının geleceğine damga vuracak konularda önemli etkinliklere de sahne olacak. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin önde gelen hocalarının düzenleyeceği konferanslarda, İHA'lardan (insansız hava araçları) geleceğin yakıtı olarak kabul edilen hidrojene kadar birçok geleceğin teknolojisi masaya yatırılacak.

Fuarın ilk gününde öğleden sonra üç konferans gerçekleştirildi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Ay, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Bor' konulu bir konferans verirken, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezihe Ayas ise 'Geleceğin Yakıtı Hidrojen' başlıklı bir sunum yaptı.

ONLİNE DAVETİYENİ AL, SIRA BEKLEMEDEN GİR

Fuarı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, MyTüyap mobil uygulaması üzerinden veya www.eskisehirendustrifuari.com web sitesinden online davetiyelerini alarak, sıra beklemeden fuara girip, gezebilecekleri belirtildi. TÜYAP'ın "temassız fuarcılık" vizyonunu yansıttığı Eskişehir Endüstri Fuarı, alınan üst düzey sağlık tedbirleri sayesinde paydaşlarına gönül rahatlığıyla ticaretlerini sürdürme olanağı sunuyor. Fuarın sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde kurulan kayıt alanında; ateş ölçümü, maske ve HES kodu kontrolü ile başlayan sağlık tedbirleri, fuarın her alanında uygulanacağı kaydedildi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen fuar, T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB'in destek ve iş birlikleri ile düzenleniyor. Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki toplam 12 bin metrekare alandaki iki salonda gerçekleştirilen fuara, Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden sektör lideri firmaları ile 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve firma temsilciliği katılıyor.

Eskişehir Endüstri Fuarı'na uluslararası alım heyeti organizasyonu kapsamında 37 ülkeden 7 bin 500'e yakın ziyaretçi davet edildi. Fuarın yurt dışı ayağında hibrit fuar olanaklarından yararlanılırken, fuarı fiziki olarak gezemeyen yabancı ziyaretçiler, TÜYAP'ın Business Connect platformunu kullanarak katılımcı firmalarla online B2B- ikili iş görüşmesi gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı