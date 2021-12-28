Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı

BATMAN (Habermetre) - Batman Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı, Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Batman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Faruk Özel tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla devam etti.

İlin sanayisi ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilimiz sanayisinin gelişimine yönelik yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

İlimizin sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni sanayi alanlarının açılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Valimiz, kentin farklı noktalarında farklı sektörlerde üretim ve imalat yapan firma ve küçük ölçekli işletmelerin hem üretim kapasitelerini artırabilmeleri hem de depolama gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için sanayi siteleri gibi alanlara taşınmaları gerektiğinin altını çizerek, bu konuda temel ihtiyaç olan yer sorununu çözmek için Belediye olarak gerekli imar çalışmaları yaptıklarını, yakın zamanda devreye girecek yeni imar planıyla çok sayıda kentsel üretim alanları olan arsalar ürettiklerini ifade etti.

Kurulun daha etkin ve verimli çalışması için efektif çalışma gruplarının oluşturulması konusunda yetkililere talimat veren Valimiz, bu gruplar çok hızlı bir şekilde sorunu tespit ederek sorunlarla ilgili tespitleri rapor haline getirmelerini istedi.

Toplantı; görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

Toplantıya; Valimizin yanı sıra Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Faruk Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, İŞKUR İl Müdür Vekili, GAP BKİ Başkanlığı yetkilileri, Batman Ticaret Odası Başkanı, Batman Ticaret Borsası Başkanı, Batman OSB Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, ASKON, MÜSİAD, ASRİAD ve TEKSİAD Başkanları, TSE Bölge Koordinatörü ile kurulun diğer üyeleri katıldı.

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