Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Konarılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Konarılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Konarılı, AA'nın
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KONYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konarılı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Konarılı, haber kategorisinde, Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği "Kadınlar için daldı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından Konarılı, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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