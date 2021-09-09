Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Güven, EOSB Meslek Lisesine hayran kaldı
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Güven, EOSB Meslek Lisesine hayran kaldı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Güven, EOSB Meslek Lisesine hayran kaldı
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte okulda incelemelerde bulunan Müdür Güven, "Son derece modern, teknolojik sistemler kullanılarak açılan bu okul Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak, kanayan bir yaraya merhem olacaktır. Keşke bu okulda öğretmenlik yapabilseydim" ifadelerinde bulundu.Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte atölyeleri ve sınıfları gezen Müdür Güven, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, okulun Eskişehir sanayisine büyük güç katacağını ifade ederek, "20 yıl öncesine, öğretmenlik yaptığım yıllara geri döndüm. Bu okulda öğretmenlik yapmak çok isterdim. Atölyeleri gezdikçe sanki bir fabrikada geziyormuş gibiydik. Ara eleman, nitelikli eleman bulunamaması sanayicilerimizin büyük kanayan yarası. Son derece modern, teknolojik sistemler kullanılarak açılan bu okul Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak, kanayan bir yaraya merhem olacaktır.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Nadir Küpeli başta olmak üzere Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Sayın Metin Saraç, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, yanı sıra okulun yapımında emeği geçen tüm herkesi kutluyorum. Çok önemli bir esere imza atmışlar. Burada okuyan öğrenciler çok şanslı" dedi.

Üretken ekonomiye değer iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemini çektiği ve 2019 yılında 100 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan okulun gelinen noktada öğrenci kapasitesinin 763'e ulaştığını bu yıl velilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını aktardı. Başkan Küpeli, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayiinin geleceğinin biçimlendirilmesinde okulun büyük rol oynayacağını ifade ederek, "Eskişehir OSB yönetimi olarak il sanayimizin çok uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmek için çıktığımız yolda bugün geldiğimiz noktada o hayallerin gerçeğe nasıl dönüştüğünü hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, yaratıcı, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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