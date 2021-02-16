Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği

16.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 milyon 600 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 milyon 600 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan "Makine Ekipman ve Teknoloji Altyapısı ile Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geçtiğimiz yılın kasım ayında DOKA ve müdürlük arasında sözleşme imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 35 yıldır Trabzon'da hizmet veren müdürlük, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ile Gıda Kontrol Laboratuvarlarına ait yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde ithalat, ihracat, denetim, resmi istek, özel istek ve proje analizlerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, her yıl teknik ve kalite geçerliliğinin devamlılığı için laboratuvarların denetimi de yapılıyor.

Müdürlük, ülkede halihazırda gıda kontrol laboratuvar hizmeti yürüten 40 kamu ve 102 özel laboratuvardan biri durumunda bulunurken, 2019 yılında 25 teknik personelle, 8 bin 308 numunede 34 bin 898 analiz ile Doğu Karadeniz'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de aktif laboratuvar hizmeti sundu.

2020 yılı içinde Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede önemli oranda artan su ürünleri ihracatı ve yine bölgede yapılan meyve-sebze ihracatına yönelik analiz talepleri de müdürlük tarafından yapılıyor.

DOKA'nın 2020 yılı CMDP kapsamında Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan "Makine Ekipman ve Teknoloji Altyapısı ile Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje" başvurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 milyon 600 bin lira hibe ile desteklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Kadir Topbaş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Demet Akalın Meghan Markle
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 09:57:03. #1.16#
title