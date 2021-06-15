Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından köşe yazısıyla ilgili açıklama
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından köşe yazısıyla ilgili açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından köşe yazısıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bir haber sitesinde yer alan 13 Haziran 2021 tarihli köşe yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bir haber sitesinde yer alan 13 Haziran 2021 tarihli köşe yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir haber sitesinde yer alan köşe yazısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanımız Mustafa Varank, 13 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü ziyareti sırasında yerli adenovirüs temelli aşı geliştirme çalışmasının diğer ülkelerde yürütülen benzer çalışmalardan pozitif yönde ayrışmasına dikkat çekerek, "Hocamızın, daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek, dünyada kullanılan diğer adenovirüslere göre daha avantajlı bir virüsü tercih ettiğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu ifadelerin Sağlık Bakanlığımız tarafından ülkemizde kullanımına onay verilen ve halihazırda uygulanmakta olan aşılarla hiçbir ilgisi yoktur. Açıklamada bahsedilen husus nihai ürün olan aşılar değil, aşıların geliştirilmesinde kullanılan adenovirüslerdir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Mustafa Varank'ın sözlerinin bağlamından koparıldığı belirtilerek, "Bakanın ifadelerini aşıların zararlı olabileceği' şeklinde yorumlayanlar, yalnızca karşı oldukları siyasi düşünceyi ve temsilcilerini değil salgınla mücadele eden bilim insanlarını, sağlık çalışanlarını ve tüm insanlığı hedef almaktadır. Salgının patlak vermesinden bu yana yapılan tüm bilimsel çalışmalar açıkça göstermiştir ki Covid-19 salgını ile mücadele etmenin yegane yolu aşılanmaktır. Sayın Bakanımız, yine Covid-19 Türkiye Platformu tarafından geliştirilen VLP temelli yerli aşının Faz-1 gönüllüsü olarak bu sürece en tabii desteklerini göstermiştir. Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde aşılanma sürecine; siyasetçi, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve önde gelen diğer tüm sorumluluk sahibi aktörlerin destek olması elzemdir" denildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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